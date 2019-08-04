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12:51   4 Августа 2019
Россия

Закон о страховании жилья от ЧС заработал в России

Закон о страховании жилья от ЧС заработал в России

Закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в воскресенье, 4 августа. Согласно документу, владельцу будут обязаны компенсировать полную сумму за его потерю.

В качестве пилотных регионов выбраны Подмосковье, Петербург, Новосибирская, Тюменская, Тверская и Свердловская области, а также Забайкалье, Пермский, Красноярский, Хабаровский и Краснодарский края. Власти регионов смогут создавать собственные программы страхования.  Стоимость страховки поможет снизить финансирование как из федерального, так и регионального бюджета.

В перечень рисков входит гибель жилья в результате чрезвычайных ситуаций, а также повреждение из-за пожара, взрыва газа или залива соседями. При полной гибели жилья страховая компания выплачивает 300–500 тысяч рублей, остальную сумму доплатят из бюджета.

В других случаях страховщик компенсирует от 30 до 95% убытков, оставшееся выплачивается за счет средств регионального бюджета. Цена страховки от ЧС, предварительно, составит 300–350 рублей в год. В Москве программа страхования жилья уже более 20 лет.  

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Автор: Арсений Аскольский
#закон #страхование #чс

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