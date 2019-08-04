Путин напомнил, что железная дорога объединяет Россию

Российский президент Владимир Путин поздравил работников железнодорожной сферы с профессиональным праздником. Поздравительную телеграмму опубликовали на сайте Кремля 4 августа.

Он напомнил, что уже почти 200 лет история России тесно связана с развитием железной дороги, которая объединяет страну от западных границ до Дальнего Востока. Эта сфера является важным звеном транспортной инфраструктуры федерации.

Ж/д транспорт имеет ключевое значение для развития экономики и социальной сферы. Более того, работники отрасли активно работают с современными технологиями, а также развивают цифровизацию.

«Открытие движения поездов в обход Краснодара, строительство магистрали в Крым — вот лишь немногие знаковые достижения железнодорожников за последнее время», — подчеркнул российский глава.

Путин особо выделил, что в начале прошлого месяца отмечалось 45-летие с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, которая располагается в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Пути, протяженностью 4,3 тысячи километров, стали вторым выходом России к Тихому океану.