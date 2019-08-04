Климкин предрек эмиграцию половины населения Украины

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин, встретившись с ветеранами боевых действий в Донбассе, заявил, что, по его мнению, в течение ближайших лет половина граждан эмигрируют за границу.

Слова главы МИД в воскресенье приводит издание «Обозреватель». «Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом. Считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там», - сказал Климкин ветеранам так называемой АТО.

По его словам, все европейские страны нуждаются в «украинских мозгах», все заинтересованы в том, чтобы к ним приезжало как можно больше украинцев, которые представляют из себя «одни плюсы и никаких минусов».

В то же время министр отметил, что сама Украина вовсе не стремиться к тому, чтобы стать поставщиком рабочей силы для Евросоюза. Основной целью страны, по словам Климкина, является забота о благосостоянии своих граждан.

«Украинцы заслуживают свободу и справедливость. Конечно, важно и благосостояние», - отметил он.

Напомним: ранее результаты опроса показали, что около 70% граждан Украины хотели бы, чтобы их страна вступила в Евросоюз. В июне текущего года Климкин выразил мнение, что вступления Украины в ЕС можно ожидать к 2035 году.