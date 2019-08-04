«Оппозицию» на митинге в Москве поддержал бывший в розыске экстремист

Сотрудники Росгвардии на незаконном митинге в Москве задержали мужчину, который находится в федеральном розыске за призывы к экстремизму, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Задержанный передан сотрудникам полиции», — добавили в публикации.

Стоит отметить, что несмотря на неоднократные оповещения столичного МВД о незаконности акции, ее посетило порядка полутора тысячи человек. Как результат, около 600 наршителей порядка были задержаны. К особо «буйным» применили административный арест.

Несанкционированный митинг 3 августа проводился якобы в поддержку незарегистрированных «независимых» кандидатов в Московскую городскую думу. Им законно отказали из-за превышения порога «бракованных» подписей. Одним из организаторов незаконного мероприятия выступает экс-кандидат Любовь Соболь, которая ранее была поймана на подделке подписных листов, а также на «мертвых душах». Ее вновь задержали, а после оштрафовали на 300 тысяч рублей.