Водолацкий назвал митинги оппозиции простой отработкой денег

В Москве 3 августа прошел очередной незаконный митинг оппозиции. По данным МВД, в несогласованной акции приняли участие примерно 1,5 тысяч человек. Около 600 задержано и доставлено в отделения полиции за провокации и беспорядки. Цифры значительно меньше тех, что собрала оппозиция на согласованной с властями акции 20 июля на площади Сахарова. Тогда поддержать экс-кандидатов пришли почти 12 тысяч человек и обошлось без задержаний.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий уверен, что этот факт говорит о том, что провокаторам и организаторам митингов нужны беспорядки, а не места в Мосгордуме и счастливые лица москвичей. Об этом он рассказал «Политике сегодня».

Полиция, как считает Водолацкий, действовала согласно закону: предостерегла жителей от провокаторов, у которых в рюкзаках находили не только перцовые баллончики, но и травматическое оружие.

«На сегодняшний день у полиции есть основная задача — разобраться с заказчиками данной акции, которые выводят молодежь на улицы, подвергают их опасности, и наказать их в рамках того законодательства, которое у нас сегодня существует. Провокаторы выводят людей в тупую на улицы, не понимая того, что они подвергают риску свою жизнь и жизнь окружающих», — говорит депутат.

Провокаторы должны понять, что власть невозможно спровоцировать, диктуя свои условия вопреки законам, уверен Водолацкий. Поэтому единственный выход — это завести на организаторов, получающих дивиденды с Запада, уголовное дело.

«Чем больше у них будет методов и способов провокаций не только на улицах и в социальных сетях, тем больше западные СМИ будут тиражировать тезисы о том, что Россия — полицейское государство, не дающее гражданам свободно высказывать свое мнение», — полагает Водолацкий.

Если не пресечь действия провокаторов сейчас, незаконные акции продолжат лишать покоя мирных москвичей.

«Власть отстаивает интересы граждан. По данным опросов, около 74% москвичей за то, чтобы в столице был порядок. Им уже надоели эти провокации и митинги, которые врываются в жизни нормальных людей», — считает Водолацкий.

Поэтому провокаторам митинги доставляют комфорт. Любая провокация для них — это просто отработка тех средств, которые они получаю за то, что строят из себя жертв российского политического режима.