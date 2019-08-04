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12:31   4 Августа 2019
Россия

Команда Соболь вновь использует бабушку-инвалида в постановочных кадрах для западных СМИ

Команда Соболь вновь использует бабушку-инвалида в постановочных кадрах для западных СМИ

Юрист так называемого ФБК и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь третий раз использует бабушку на инвалидной коляске в политических целях. Команда Соболь вооружилась колясочницей как «оппозиционной фотомоделью», которую привозят на незаконный митинг для съемки «правильных кадров».

Западные СМИ с удовольствием используют образ престарелого инвалида для антироссийской пропаганды. Бабушка-колясочница уже стала знаменитостью из-за регулярного появления на нелегальных акциях, организованных при участии Соболь. Эту же бабушку в середине июля один из членов команды экс-кандидата предлагал сдать в аренду на несколько часов для пикетов.

Бабушка-колясочница третий раз «засветилась» в постановочном репортаже с незаконной акции

Первый раз колясочницу заметили во время пикетирования мэрии. Тогда общественность возмутило, что бабушку выкатили на улицу в плохую погоду без дождевика. Второй раз бабушка засветилась во время незаконной акции на Тверской 27 июля. В третий раз уже ставшую знаменитой колясочницу заметили в минувшую субботу — в ходе нелегальной акции на Бульварном кольце. Очевидно, что это та же самая бабушка. Цвет колес коляски, платок на голове, юбка и обувь идентичны.

Издание Nation News предполагает, что оппозиция решила сделать инвалида «оппозиционной фотомоделью», с которой очень удобно делать «правильные снимки» для прессы Запада. Так, немецкое издание Deutche Welle с радостью использует бабушку для пропаганды. Либералы цинично демонстрируют «всенародную поддержку» на мероприятии с помощью постановочных снимков с престарелой колясочницей. Как отмечает Nation News, радует лишь то, что на этот раз на «оппозиционную фотомодель» надели дождевик.

Несогласованный митинг в Москве 3 августа организовали те же силы, что и беспорядки 27 июля. Среди них скандально известная юрист «ФБК» Любовь Соболь, которую не допустили до выборов в МГД из-за большого числа недействительных подписей. О попытке фальсификации было известно заранее, ведь полиция находила «фабрики» по рисовке подписей. Позднее выяснилось, что кандидатка не гнушалась ставить за себя подписи умерших людей.

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Автор: Саида Габиева
#оппозиция #провокация #митинг #соболь

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