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13:06   4 Августа 2019
Россия

Милонов заметил, что оппозиция приводит на митинги только «свои» СМИ

Милонов заметил, что оппозиция приводит на митинги только «свои» СМИ

Депутат государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Федеральным агентством новостей» заметил, что организаторы оппозиционных незаконных митингов для освещения события приводят только «свои» СМИ. И не мудрено, ведь они покажут «жертв режима» с нужного Западу ракурса.

«К освещению своих незаконных акций наша оппозиция подключает исключительно своих ручных журналистов-райтеров, но даже за счет таких публикаций создать иллюзию массовости протестов в Москве не получается. Так что в субботу оппозиция в очередной раз своего так и не добилась», — сказал парламентарий.

Милонов заметил, что оппозиция приводит на митинги только «свои» СМИ

Очередной несанкционированный протест оппозиции состоялся в Москве 3 августа под предлогом поддержки «независимых» кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Московскую городскую думу. А причина недопуска проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог.

Среди таких экс-кандидатов оказалась и юрист так называемого ФБК, по совместительству один из организаторов незаконного сборища Любовь Соболь. Она и вовсе сдала в столичный избирком подписные листы, заполненные мертвецами. До этого полиция раскрыла одну из ее «фабрик» по подделке избирательных документов. На оппозиционном протесте кандидатку успели задержать, а также оштрафовать на 300 тысяч рублей.

Милонов заметил, что оппозиция приводит на митинги только «свои» СМИ

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #митинг #сми #запад #милонов

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