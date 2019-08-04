Вице-премьер Италии назвал Путина великим президентом

Вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что Владимир Путин — великий президент. Об этом сообщает агентство ANSA в воскресенье, 4 августа. По словам итальянского политика, он намерен работать над улучшением взаимоотношений между Римом и Москвой.

«Путин — великий президент. Я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как считают некоторые газеты», — подчеркнул Сальвини.

Вице-премьер также высоко оценил деятельность американского лидера Дональда Трампа, главу Бразилии Жаира Болсонару и премьера Венгрии Виктора Орбана.

Ранее Сальвини в очередной раз опроверг информацию о финансировании возглавляемой им партии «Лига» из России. Политик подчеркнул, что «не брал ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки» от российской стороны.