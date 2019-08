Вторая за сутки стрельба произошла в США

Стрельба произошла в американском городе Дейтон, штат Огайо. Местные СМИ сообщают о семи погибших, стрелков могло быть двое. На место прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Правоохранители подтвердили факт нападения в районе Орегон, нападавший разыскивается. В Twitter сообщили, что по мере поступления информации ее будут публиковать.

We will provide information and facts regarding the #OregonDistrict shooting through this account as they become available. This is a large scene and investigation. Thank you for your patience.