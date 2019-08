Стрельбу в Техасе квалифицировали как преступление на почве ненависти

Дело о стрельбе в супермаркете Walmart города Эль-Пасо, штат Техас, будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, рассказал глава городской полиции Грег Аллен 4 августа. Телеканал CBS4 вел трансляцию пресс-конференции.

Губернатор Техаса Грег Эбботт рассказал, что операция по задержанию стрелявшего длилась 21 минуту. Данные об инциденте поступили на пульт в 10.39 по местному времени, 18.39 по московскому, а стражи порядка прибыли на место спустя шесть минут. Арест произвели в 11.06 по местному времени, 19.06 по Москве. Глава штата отметил, что преступник сам сдался в руки полицейских.

Американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу «актом трусости». Он осудил поступок, отметив, что не существует причин, которые могли бы оправдать убийство невинных. Лидер США и его супруга Мелания направили самые теплые пожелания жителям штата.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....