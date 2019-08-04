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11:13   4 Августа 2019
Весь мир

Стрельбу в Техасе квалифицировали как преступление на почве ненависти

Стрельбу в Техасе квалифицировали как преступление на почве ненависти

Дело о стрельбе в супермаркете Walmart города Эль-Пасо, штат Техас, будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, рассказал глава городской полиции Грег Аллен 4 августа. Телеканал CBS4 вел трансляцию пресс-конференции.

«ФБР будет прорабатывать это вместе с другими федеральными властями», — добавил он.

Губернатор Техаса Грег Эбботт рассказал, что операция по задержанию стрелявшего длилась 21 минуту. Данные об инциденте поступили на пульт в 10.39 по местному времени, 18.39 по московскому, а стражи порядка прибыли на место спустя шесть минут. Арест произвели в 11.06 по местному времени, 19.06 по Москве. Глава штата отметил, что преступник сам сдался в руки полицейских.

Стрельбу в Техасе квалифицировали как преступление на почве ненависти

Американский президент Дональд Трамп назвал стрельбу «актом трусости». Он осудил поступок, отметив, что не существует причин, которые могли бы оправдать убийство невинных. Лидер США и его супруга Мелания направили самые теплые пожелания жителям штата.

Стрельбу в Техасе квалифицировали как преступление на почве ненависти

Согласно последним данным, из-за стрельбы погибли 20 людей, еще 26 получили ранения. Среди погибших трое мексиканцев.  Свыше 20 госпитализированных находятся к критическом состоянии. Кроме этого, поступают сообщения о двух детях, которые также получили ранения. Полиция уточняет данные.

Задержанным оказался 21-летний Патрик Крузиос. Перед преступлением он поддержал теракт в новозеландской мечети и опубликовал в Twitter манифест. В публикации указано, что стрельбой он защищает Америку от иностранного «нашествия», от которого страдает культура и экономика.

Стоит отметить, что торговый центр, ставший местом преступления, находится у границы США и Мексики. Сюда приезжают много мексиканцев, чтобы совершить покупки.

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Автор: Анна Манц
#техас #стрельба #полиция

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