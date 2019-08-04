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11:04   4 Августа 2019
Россия

Глава СПЧ призвал действовать по закону, а не посредством несанкционированных митингов

Глава СПЧ призвал действовать по закону, а не посредством несанкционированных митингов

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов прокомментировал незаконный митинг, который состоялся в Москве 3 августа. Он раскритиковал организаторов и «зазывал» несанкционированной акции, указав, что они «не понимают своей политической ответственности».

«Если бороться за свои права в соответствии с законом, то можно многого добиться, а если действовать поперек закона, то ничего, кроме беззакония, не получится», — заметил Федотов.

спч

Несанкционированный митинг состоялся в Москве 3 августа. Несмотря на то, что столичное МВД не раз предупреждало о незаконности акции, его посетило порядка полутора тысяч людей. Около 600 провокаторов были задержаны.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #федотов #митинг #спч

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