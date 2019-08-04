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11:01   4 Августа 2019
Россия

Большинство участников незаконного митинга не связаны с Москвой и выборами в МГД

Большинство участников незаконного митинга не связаны с Москвой и выборами в МГД

Московский мэр Сергей Собянин в эфире «России 1» прокомментировал мотивы оппозиции, которая организовала незаконный митинг.

Он отметил, что не все посетившие мероприятие люди ожидали такого развития событий. Однако организаторам акции, по всей видимости, «очень хотелось втянуть их в беспорядки». Более того, многие из пришедших и вовсе не имели никакого отношения к выборам в Московскую государственную думу или к самому городу, подчеркнул глава столицы.

«Я уверен, что москвичи это хорошо понимают… Это все не для блага людей, а ради чьих-то политических, узкокорыстных целей», — сказал Собянин.

Собянин

Московское МВД несколько раз оповестило людей о незаконности митинга, а также о том, что участие в нем равно нарушению законодательства. В целом, протест посетили полторы тысячи людей. Согласно данным пресс-службы регионального ведомства, 3 августа правоохранители задержали порядка 600 нарушителей порядка.

Схожее мероприятие состоялось и в прошлую субботу, 27 июля. По факту возбуждено два уголовных дела по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Участие в массовых беспорядках». По информации следствия, к данным преступлениям причастны свыше десяти граждан, шестерых из которых уже арестовали по решению суда. В общей сложности, на тех событиях задержали более тысячи провокаторов.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #собянин #митинг

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