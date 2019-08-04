Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Причин провала незаконного митинга оппозиции в Москве 3 августа несколько, указал замглавы движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев в беседе со «Словом и делом», которую транслировали на YouTube.

Сперва он выделил ужасную работу организаторов несогласованной акции, которая не дала народу сориентироваться. Отлично сыграло свою роль своевременное и широкое оповещение властей о незаконности акции, а также о том, что участие в ней равно нарушению законодательства.

Не на последнем месте оказалась плохая погода, а ведь синоптики предупреждали. В конце собеседник отметил фестиваль шашлыков, который состоялся в Парке Горькова. Людям было гораздо интереснее на нем, нежели на потенциально опасной «прогулке», как ее обозвала оппозиция.

Что касается несовершеннолетних граждан, которых задержали на протестах, то эксперт призвал отпустить их по домам. Однако необходимо провести профилактическую беседу с родителями таких детей, чтобы защитить их от подобных ошибок в будущем.

«Мы видим, что есть и травмы, есть и жертвы, и люди должны нести за это ответственность», — заключил Ковалев.

Несогласованный митинг в Москве 3 июля организовали те же силы, что и беспорядки 27 июля. Среди них скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую не допустили до выборов в Московскую государственную думу из-за большого числа недействительных подписных листов. О попытке фальсификации было известно заранее, ведь полиция находила «фабрики» по рисовке подписей. Позднее выяснилось, что кандидатка не гнушалась ставить за себя подписи умерших людей. Соболь в очередной раз была задержана сотрудниками полиции.