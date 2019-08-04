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Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

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Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

 Чужой кровью оппозиция пытается заработать статус «борцунов с режимом»

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9:59   4 Августа 2019
Россия

Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Причин провала незаконного митинга оппозиции в Москве 3 августа несколько, указал замглавы движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев в беседе со «Словом и делом», которую транслировали на YouTube.

Сперва он выделил ужасную работу организаторов несогласованной акции, которая не дала народу сориентироваться. Отлично сыграло свою роль своевременное и широкое оповещение властей о незаконности акции, а также о том, что участие в ней равно нарушению законодательства. 

Не на последнем месте оказалась плохая погода, а ведь синоптики предупреждали. В конце собеседник отметил фестиваль шашлыков, который состоялся в Парке Горькова. Людям было гораздо интереснее на нем, нежели на потенциально опасной «прогулке», как ее обозвала оппозиция.

Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Что касается несовершеннолетних граждан, которых задержали на протестах, то эксперт призвал отпустить их по домам. Однако необходимо провести профилактическую беседу с родителями таких детей, чтобы защитить их от подобных ошибок в будущем.

«Мы видим, что есть и травмы, есть и жертвы, и люди должны нести за это ответственность», — заключил Ковалев.

Ковалев призвал провести беседу с родителями детей, задержанных на митинге в Москве

Несогласованный митинг в Москве 3 июля организовали те же силы, что и беспорядки 27 июля. Среди них скандально известная юрист так называемого ФБК Любовь Соболь, которую не допустили до выборов в Московскую государственную думу из-за большого числа недействительных подписных листов. О попытке фальсификации было известно заранее, ведь полиция находила «фабрики» по рисовке подписей. Позднее выяснилось, что кандидатка не гнушалась ставить за себя подписи умерших людей. Соболь в очередной раз была задержана сотрудниками полиции.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг

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