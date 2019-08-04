Чужой кровью оппозиция пытается заработать статус «борцунов с режимом»

Политтехнолог и политолог Алена Август объяснила, почему оппозиция не проводит и не будет проводить согласованных мероприятий. Она поговорила на это тему с «ПолитРоссией».

Напомним, что изначально «либералы» хотели согласовать очередную акцию, которая состоялась 3 августа. В мэрии даже оказалась соответствующая заявка, но сразу же после одобрения ее отозвали. А все дело в том, что организаторам не нужно законное шествие, им необходимы массовые беспорядки, уверена собеседница.

«Этим-то и отличается мероприятие, должным образом организованное с законно полученным согласованием и уведомлением, от мероприятия, которое нужно только для того, чтобы организовать очередной хайп, очередных людей повести на несуществующие баррикады и на этом поднять свою репутацию борцов с режимом, борцунов», — объяснила Август.

Московская администрация в качестве места проведения законной акции предложила проспект Сахарова, так как на нем уже проходили подобные мероприятия. Площадка имеет просторные размеры, что исключает давку и неразбериху. Как раз это и не подходит оппозиционерам, которым нужны беспорядки, столкновения и хаос. В частности, небезопасное шествие дает западным СМИ «красивую» картинку для очернения России.

Организаторы хотели собрать толпу у здания ФСБ, которое находится на Лубянке. Но власти не могут этого позволить, так как здесь находится крупный транспортный узел. Если его перекрыть, случится коллапс. Но оппозиции плевать на жизнь населения и гостей Москвы.

К тому же, «либералам» стоит взглянуть на Запад, на который они равняются и где они кормятся. Протесты у зданий, допустим, ЦРУ или Ми-6 были бы мигом разогнаны. И не такими демократичными методами, как в России, а с применением водометов, слезоточивого газа и даже резиновых пуль.

Напомним, что на незаконном митинге задержали одного из организаторов — юриста так называемого ФБК Любовь Соболь. Она претендовала на депутатское кресло в Московской городской думе, однако столичный избирком отказал ей в регистрации. Причина проста и законна — кандидатка превысила порог брака в сданных подписных листах. Более того, в ее документах нашли подписи умерших людей. Также Соболь не гнушалась «рисовать» себе поддержку.