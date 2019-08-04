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9:05   4 Августа 2019
Россия

Нападавшие на полицию провокаторы должны быть сурово наказаны, заявил Ремесло

Нападавшие на полицию провокаторы должны быть сурово наказаны, заявил Ремесло

Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявил изданию «Экономика сегодня», что все попытки провокаторов атаковать полицию, тем более с использованием оружия, должны сурово пресекаться.

На предыдущем несогласованном митинге в Москве, прошедшем 27 июля, была зафиксирована деятельность провокаторов и сознательная конфронтация с правоохранителями. Как тогда, так и на акции 3 августа, у присутствующих было обнаружено оружие, среди которого оказались не только ножи и молотки, но и травматические пистолеты. Это свидетельствует о том, что люди пошли не на политическую акцию за свободу выбора, а скорее на спланированное преступление. За рубежом это повод завести уголовное дело.

«Так называемая оппозиция не ставит целью добиться каких-то политических результатов по итогам несанкционированных шествий. Их главная задача – шантажировать власть, используя любой информационный повод в качестве предлога. А тот факт, что отдельные персонажи обзаводятся оружием, свидетельствует об их готовности к провокациям и нападениям на полицию, чтобы потом перекладывать ответственность на правоохранительные органы при жестких задержаниях», — подчеркнул Ремесло.

По его словам, в любом уважающем себя и закон обществе на такое поведение людей полиция будет и должна реагировать жестко. Все инциденты с насилием в отношении полицейских необходимо довести до суда, а провокаторов наказать по всей строгости закона.

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Автор: Мария Милкевич
#митинг #мосгордума #ремесло

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