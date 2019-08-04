Нападавшие на полицию провокаторы должны быть сурово наказаны, заявил Ремесло

Юрист, член Общественной палаты РФ Илья Ремесло заявил изданию «Экономика сегодня», что все попытки провокаторов атаковать полицию, тем более с использованием оружия, должны сурово пресекаться.

На предыдущем несогласованном митинге в Москве, прошедшем 27 июля, была зафиксирована деятельность провокаторов и сознательная конфронтация с правоохранителями. Как тогда, так и на акции 3 августа, у присутствующих было обнаружено оружие, среди которого оказались не только ножи и молотки, но и травматические пистолеты. Это свидетельствует о том, что люди пошли не на политическую акцию за свободу выбора, а скорее на спланированное преступление. За рубежом это повод завести уголовное дело.

«Так называемая оппозиция не ставит целью добиться каких-то политических результатов по итогам несанкционированных шествий. Их главная задача – шантажировать власть, используя любой информационный повод в качестве предлога. А тот факт, что отдельные персонажи обзаводятся оружием, свидетельствует об их готовности к провокациям и нападениям на полицию, чтобы потом перекладывать ответственность на правоохранительные органы при жестких задержаниях», — подчеркнул Ремесло.

По его словам, в любом уважающем себя и закон обществе на такое поведение людей полиция будет и должна реагировать жестко. Все инциденты с насилием в отношении полицейских необходимо довести до суда, а провокаторов наказать по всей строгости закона.