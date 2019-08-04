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Трое мексиканцев оказались среди погибших при стрельбе в Техасе

Трое мексиканцев оказались среди погибших при стрельбе в Техасе

 Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег
8:49   4 Августа 2019
Россия

Пучков считает, что оппозиция хочет совершить «госпереворот» по украинскому сценарию

Пучков считает, что оппозиция хочет совершить «госпереворот» по украинскому сценарию

Российский политолог, публицист и блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», заявил, что снятые с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей «независимые кандидаты» сейчас не собираются объясняться перед кем-то, они занимаются пиаром, пишет «НьюИнформ».

«Не надо им это — отстаивать свое право на участие в выборном процессе, им не нужны правильные подписи. Они хотят скандала, дальше у них истерика и выход на незаконный митинг, а после конечный итог, это государственный переворот по подобию украинского майдана, тут они хотят провернуть тоже самое», — выразил мнение Пучков.

Напомним, несанкционированный митинг оппозиции состоялся в Москве 27 июля. Он был организован так называемыми «независимыми» кандидатами в МГД, которых из-за превышения допустимого порога недостоверных подписей не допустили к выборам. Московские власти многократно предостерегали сторонников протеста от участия в несогласованном мероприятии.

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Автор: Мария Милкевич
#митинг #мосгордума #гоблин

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