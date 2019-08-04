Депутат высоко оценил профессионализм полиции на незаконном митинге в Москве

Правоохранители, работающие на несанкционированных митингах в столице, действуют профессионально и эффективно, заявил Федеральному агентству новостей депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Он отметил, что полицейские не прибегают к насилию, их поведение находится строго в пределах действующего законодательства. При этом политик считает, что самых активных и агрессивных участников противозаконных митингов силовикам надо взять «на карандаш».

Депутат подчеркнул, что полиции в наше время необязательно сразу задерживать нарушителей закона. Если поведение людей не несло угрозы другим гражданам, их достаточно зафиксировать на видео и позднее вызвать и привлечь к ответственности «без скручивания рук».

«Но главное: внести их в списки возможных бузотеров, которых нужно иметь в виду в случае массовых беспорядков», — отметил Федоров.

Напомним, в ходе несогласованной акции протеста в Москве было задержано более 300 человек, причем полиция действовала четко в рамках закона.