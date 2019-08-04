Депутат считает, что провокаторов на незаконных «шабашах» надо жестко наказывать

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил изданию iReactor, что солидарен с корректными действиями правоохранителей, жестко пресекавших провокаторов на несанкционированном митинге в российской столице.

Напомним, полиция задерживала провокаторов ради безопасности москвичей, которая организаторов митинга, по-видимому, совершенно не волнует.

Федоров считает, что жесткие меры полиции были необходимы.

«После последнего митинга, я бы назвал его шабаш, нужно принимать жесткие меры. Приезжие пятой колонны с других городов и иностранцы сделали картинку в соцсетях. Среди прочих «Дождь» 12 часов транслировал нарушение закона», — заметил Федоров.

Он выразил мнение, что нарушителей, перекрывающих дороги и бросающих куски асфальта в полицейских, нужно «пересажать в тюрьму и дать им по верхней планке уголовного наказания». Только в этом случае преступники и бандиты больше не выйдут на улицы.