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Депутат считает, что провокаторов на незаконных «шабашах» надо жестко наказывать

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7:04   4 Августа 2019
Россия

Депутат считает, что провокаторов на незаконных «шабашах» надо жестко наказывать

Депутат считает, что провокаторов на незаконных «шабашах» надо жестко наказывать

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил изданию iReactor, что солидарен с корректными действиями правоохранителей, жестко пресекавших провокаторов на несанкционированном митинге в российской столице.

Напомним, полиция задерживала провокаторов ради безопасности москвичей, которая организаторов митинга, по-видимому, совершенно не волнует.

Федоров считает, что жесткие меры полиции были необходимы. 

«После последнего митинга, я бы назвал его шабаш, нужно принимать жесткие меры. Приезжие пятой колонны с других городов и иностранцы сделали картинку в соцсетях. Среди прочих «Дождь» 12 часов транслировал нарушение закона», — заметил Федоров. 

Он выразил мнение, что нарушителей, перекрывающих дороги и бросающих куски асфальта в полицейских, нужно «пересажать в тюрьму и дать им по верхней планке уголовного наказания». Только в этом случае преступники и бандиты больше не выйдут на улицы.

«А если на согласованную часть выйдут нормальные граждане, которые не будут нарушать закон, власть будет с ними разговаривать»,  — добавил Федоров.

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Автор: Мария Милкевич

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