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5:33   4 Августа 2019
Общество

Правозащитница возмущена присутствием родителей с детьми на незаконном митинге

Правозащитница возмущена присутствием родителей с детьми на незаконном митинге

Глава авторского центра «Мир Семьи» Ирина Киркора заявила в эфире Youtube-канала «Политика сегодня», что поведение родителей, гуляющих с детьми на несанкционированных митингах в Москве, совершенно безответственно, пишет «ПолитЭксперт».

Ее хуже, по ее мнению, что несовершеннолетние дети ходят на незаконные мероприятия, скрывая это от родителей.

Киркора отметила, что подростковый максимализм принуждает детей участвовать в подобных акциях, и родителям необходимо быть внимательней к ним, ведь у несовершеннолетних нет полного понимания, против чего и кого они «борются».

«Меня больше беспокоят те несовершеннолетние, которые находятся без родителей на мероприятиях, где их жизнь подвергается опасности. И в этой истории чаще всего родители не в курсе, что их ребенок находится именно там», - подчеркнула она.

Киркора также считает, что в отделениях полиции должны быть психологи для выяснения причин, по которым дети решили принять участие в незаконной акции, которая может быть чревата проблемами в будущем, а также представляет прямую опасность для жизни.

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Автор: Мария Милкевич
#дети #митинг

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