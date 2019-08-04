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4:56   4 Августа 2019
Россия

Клинцевич назвал мошенническую деятельность «ФБК» Навального страшным цинизмом

Клинцевич назвал мошенническую деятельность «ФБК» Навального страшным цинизмом

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил изданию «ПолитЭксперт», что навальнисты запустили очередные коррупционные схемы, наживаясь на общественных проблемах.

Напомним, в отношении сотрудников ФБК Навального возбуждено уголовное дело на основании поступивших из правоохранительных органов данных о легализации 1 миллиарда рублей.

«Любой человек, который представляет собой легализованного политика, обязан предоставлять отчеты о поступлении таких крупных сумм. Я уверен, что в ближайшее время следствие и спецслужбы дадут правильный ответ. Важно, что в нашей стране наводится порядок», – сказал Клинцевич.

Он также заявил о «страшном цинизме» сторонников Навального, эксплуатирующих тему коррупции и наживающихся за счет нее.

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Автор: Мария Милкевич
#коррупция #клинцевич #навальный #фбк

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