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Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

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3:55   4 Августа 2019
Весь мир

Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

Мальтийские власти позволили 40 мигрантам с борта судна Alan Kurdi, принадлежащего германской неправительственной организации Sea Watch, выйти на берег, рассказал в субботу в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Он уточнил, что по запросу Германии мигранты пересядут с немецкого судна Alan Kurdi военный корабль и высадятся в порту, после чего ФРГ совместно с Еврокомиссией распределят спасенных мигрантов среди стран Евросоюза.

«Ни один мигрант не останется на Мальте», — подчеркнул премьер-министр.

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Автор: Мария Милкевич
#фрг #мигранты #мальта

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