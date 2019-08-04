Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

Мальтийские власти позволили 40 мигрантам с борта судна Alan Kurdi, принадлежащего германской неправительственной организации Sea Watch, выйти на берег, рассказал в субботу в Twitter премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

Он уточнил, что по запросу Германии мигранты пересядут с немецкого судна Alan Kurdi военный корабль и высадятся в порту, после чего ФРГ совместно с Еврокомиссией распределят спасенных мигрантов среди стран Евросоюза.