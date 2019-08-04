Эксперт назвал организаторов незаконного митинга балаболами, которым нет дела до москвичей

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко заявил Nation News, что организаторам несанкционированных митингов нужны не выборы, а новые беспорядки.

Закон и порядок оппозиционеров не интересует, поэтому они отказались от предложения московских властей провести митинг 3 августа на проспекте Сахарова, куда в прошлый раз явились более 12 тысяч человек, что намного больше, чем на несогласованном митинге 27 июля.

Макаренко напомнил, что у снятых с выборов в Мосгордуму из-за фальшивых подписей кандидатов была возможность подать жалобу через суд, в рамках закона, но никто ее не рассмотрел. Потому что они, вероятно, понимали, что неправы, и доказательств их нечестной игры слишком много. Обнаружены штабы по рисовке подписей, где часть «автографов» ставилась от лица давно ушедших из жизни людей.

«Эти люди — не профессиональные политики, они просто балаболы, которые не смогут отвечать за жизнь города и москвичей», — признал блогер.

По его словам, провокаторам нужен лишь скандал, столкновения народа с полицией и повторение Майдана.