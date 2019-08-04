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3:29   4 Августа 2019
Россия

Группа «Кронштадт» покажет на МАКС беспилотник вертикального взлета

Группа «Кронштадт» покажет на МАКС беспилотник вертикального взлета

Группа «Кронштадт» покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2019 масштабный макет семитонного беспилотного летательного аппарата вертикального взлета, рассказал официальный представитель группы.

Ранее глава «Кронштадта» Армен Исаакян сообщал прессе, что компания может создать такой беспилотник с полезной нагрузкой 1–1,5 тонны.

«Мы не оставляем эту тему, продолжаем работу в этом направлении, изучаем возможности гражданского применения машины. На авиасалоне МАКС-2019 мы планируем представить масштабный макет такого летательного аппарата с целью привлечь внимание потенциальных потребителей», — отметил представитель группы.

Авиакосмический салон МАКС-2019 состоится 27 августа — 1 сентября в подмосковном Жуковском.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #беспилотник #авиасалон #макс

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