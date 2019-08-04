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Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

 Группа «Кронштадт» покажет на МАКС беспилотник вертикального взлета

Группа «Кронштадт» покажет на МАКС беспилотник вертикального взлета
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

Мальта разрешила мигрантам с германского судна Alan Kurdi высадиться на свой берег

 Губернатор Техаса сообщил о 20 жертвах стрельбы в торговом центре

Губернатор Техаса сообщил о 20 жертвах стрельбы в торговом центре
2:42   4 Августа 2019
Весь мир

National Interest оценил мощь российского флота на параде ВМФ в Петербурге

National Interest оценил мощь российского флота на параде ВМФ в Петербурге

Американский журнал The National Interest заявил, что на военно-морском параде 28 июля в Санкт-Петербурге Россия предъявила миру всю мощь стремительно меняющегося состава своего Военно-морского флота.

Автор статьи отметил присутствие новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» с противолодочной и противоторпедной системой «Пакет-НК» на борту, корвета «Гремящий», усовершенствованной версии корветов класса «Стерегущий», и дизельной субмарины «Кронштадт» проекта «Лада».

«Именно подобный прагматичный фокус на малых, эффективных кораблях и поддерживает масштабную программу модернизации российского флота», — сказал журналист.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #вмф #парад

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