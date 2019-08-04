National Interest оценил мощь российского флота на параде ВМФ в Петербурге

Американский журнал The National Interest заявил, что на военно-морском параде 28 июля в Санкт-Петербурге Россия предъявила миру всю мощь стремительно меняющегося состава своего Военно-морского флота.

Автор статьи отметил присутствие новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» с противолодочной и противоторпедной системой «Пакет-НК» на борту, корвета «Гремящий», усовершенствованной версии корветов класса «Стерегущий», и дизельной субмарины «Кронштадт» проекта «Лада».