Вице-премьер Италии пообещал работать над налаживанием хороших отношений с РФ

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии, глава входящей в правительственную коалицию партии «Лига» Маттео Сальвини сообщил, что будет работать над нормализацией отношений с РФ, передает итальянское информагентство Ansa.

«Я буду работать, чтобы вернуться к хорошим отношениям с Россией», — сказал он в субботу вечером на партийном празднике «Лиги» в курортном городе Червия.

Сальвини назвал российского лидера Владимира Путина великим президентом, подчеркнув, что он действительно так считает, и ему никто за эти слова не заплатил.

Также он заявил, что уважает американского лидера Дональда Трампа, бразильского президента Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.