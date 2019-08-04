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 Подозреваемый в атаке на ТЦ в Техасе поддержал новозеландского стрелка

Подозреваемый в атаке на ТЦ в Техасе поддержал новозеландского стрелка
1:34   4 Августа 2019
Весь мир

Подозреваемый в атаке на ТЦ в Техасе поддержал новозеландского стрелка

Подозреваемый в атаке на ТЦ в Техасе поддержал новозеландского стрелка

Подозреваемый в стрельбе в техасском торговом центре Wallmart Патрик Крузиос накануне атаки опубликовал в Twitter манифест в поддержку теракта в новозеландской мечети.

Напомним, по информации СМИ, в результате нападения стрелка в ТЦ в Эль-Пасо на западе Техаса погибли 19 человек. На данный момент полиция подтвердила гибель только одного человека.

Манифест 21-летнего Крузиоса состоит из нескольких страниц, на которых он пишет, что посредством стрельбы защищает свою страну от иностранного «нашествия», наносящего вред культуре и экономике США.

В середине марта в двух мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии раздалась стрельба, жертвами которой, по данным полиции, стали 50 человек и столько же были ранены. В совершении теракта обвиняется 28-летний австралиец Брентон Таррант.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #техас #стрельба #новая зеландия #мечети #крайстчерч

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