Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

 Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

 Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

 Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

 Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
0:47   4 Августа 2019
Россия

Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Следователи предъявили обвинение седьмому фигуранту дела о массовых беспорядках Сергею Абаничеву, его задержали и препроводили на допрос в столичное управление Следственного Комитета РФ, рассказала ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

Она уточнила, что Абаничеву вменяют участие в массовых беспорядках,что может грозить колонией на срок от трех до восьми лет.

«В данный момент допрос моего клиента в СК ещё продолжается, я как раз пытаюсь понять, в чём конкретно выразилось его участие с точки зрения следствия», — сказала защитница.

Напомним, после несогласованной акции в прошлую субботу в центре столицы СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках. Ранее были взяты под арест шестеро фигурантов: Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко.

Ранее беглый блогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди и спонсируемый Агентством США по глобальным медиа, на своем YouTube-канале призвал граждан к экстремистским действиям, беспорядкам и провокациям во время несанкционированного митинга в Москве.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #ск рф #митинг #беспорядки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...