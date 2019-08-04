Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Следователи предъявили обвинение седьмому фигуранту дела о массовых беспорядках Сергею Абаничеву, его задержали и препроводили на допрос в столичное управление Следственного Комитета РФ, рассказала ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

Она уточнила, что Абаничеву вменяют участие в массовых беспорядках,что может грозить колонией на срок от трех до восьми лет.

«В данный момент допрос моего клиента в СК ещё продолжается, я как раз пытаюсь понять, в чём конкретно выразилось его участие с точки зрения следствия», — сказала защитница.

Напомним, после несогласованной акции в прошлую субботу в центре столицы СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках. Ранее были взяты под арест шестеро фигурантов: Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло и Евгений Коваленко.

Ранее беглый блогер Дмитрий Иванов, известный как Камикадзе Ди и спонсируемый Агентством США по глобальным медиа, на своем YouTube-канале призвал граждан к экстремистским действиям, беспорядкам и провокациям во время несанкционированного митинга в Москве.