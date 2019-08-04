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0:59   4 Августа 2019
Россия

Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Сотрудники ФСБ Дагестана обнаружили девять самодельных взрывных устройств общей мощностью примерно 90 килограммов в тротиловом эквиваленте на окраине селения Гимры Унцукульского района.

Уточняется, что взрывчатка находилась на территории заброшенного склада.

По информации ведомства, это были металлические трубы с признаками коррозии, содержащие внутри смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также поражающие элементы в виде кусков арматуры.

Сообщается, что самодельное оружие было уничтожено на месте.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в пресс-релизе ФСБ.

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Автор: Мария Милкевич
#дагестан #фсб #взрывчатка

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