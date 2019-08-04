Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Сотрудники ФСБ Дагестана обнаружили девять самодельных взрывных устройств общей мощностью примерно 90 килограммов в тротиловом эквиваленте на окраине селения Гимры Унцукульского района.

Уточняется, что взрывчатка находилась на территории заброшенного склада.

По информации ведомства, это были металлические трубы с признаками коррозии, содержащие внутри смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также поражающие элементы в виде кусков арматуры.

Сообщается, что самодельное оружие было уничтожено на месте.