Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе
Сотрудники ФСБ Дагестана обнаружили девять самодельных взрывных устройств общей мощностью примерно 90 килограммов в тротиловом эквиваленте на окраине селения Гимры Унцукульского района.
Уточняется, что взрывчатка находилась на территории заброшенного склада.
По информации ведомства, это были металлические трубы с признаками коррозии, содержащие внутри смесь аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также поражающие элементы в виде кусков арматуры.
Сообщается, что самодельное оружие было уничтожено на месте.
«В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в пресс-релизе ФСБ.