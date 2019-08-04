Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Американский Минфин в субботу опубликовал директиву, поясняющую, что второй пакет антироссийских санкций не относится к участию банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также государственным предприятиям РФ.

Данная директива не означает, что вводятся некие новые меры, кроме ранее анонсированных Белым домом и Госдепом. Предписание начинает действовать 26 августа, когда закончится срок, необходимый по законодательству для уведомления Конгресса США.

При этом санкции в отношении российского госдолга распространяются на «любое министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации, включая Центральный банк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации».