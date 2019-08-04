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 Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

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Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

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 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

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 Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
0:03   4 Августа 2019
Весь мир

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Американский Минфин в субботу опубликовал директиву, поясняющую, что второй пакет антироссийских санкций не относится к участию банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций РФ, а также государственным предприятиям РФ.

Данная директива не означает, что вводятся некие новые меры, кроме ранее анонсированных Белым домом и Госдепом. Предписание начинает действовать 26 августа, когда закончится срок, необходимый по законодательству для уведомления Конгресса США.

При этом санкции в отношении российского госдолга распространяются на «любое министерство, агентство или суверенный фонд Российской Федерации, включая Центральный банк России, Фонд национального благосостояния и Министерство финансов Российской Федерации».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции

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