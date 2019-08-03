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23:44   3 Августа 2019
Весь мир

Трамп среагировал на сообщение о стрельбе в Техасе

Трамп среагировал на сообщение о стрельбе в Техасе

Американский лидер Дональд Трамп заявил в Twitter, что сообщения об атаке в торговом центре в Техасе «очень плохие», есть «много убитых».

«Ужасная стрельба в Эль-Пасо, штат Техас. Сообщения очень плохие, многие убиты. Работаем с государственными и местными органами власти, а также с правоохранительными органами», — сказал он.

Напомним, в субботу, 2 августа, на западе Техаса в ТЦ Walmart неизвестные злоумышленники открыли стрельбу. Правоохранительные органы оцепили район нападения, стрельба закончилась, но опасность для жизни граждан еще есть.

Телеканал CNN передал, ссылаясь на мэра города Эль-Пасо Ди Марго, что задержаны трое подозреваемых в атаке.

По информации телеканала FOX 5 DC, количество пострадавших в результате инцидента достигло 20 человек. Сколько именно погибших и раненых, не сообщается. Ранее местные СМИ рассказывали, что, по данным сил правопорядка, в результате стрельбы погибли люди.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #техас #стрельба #трамп

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