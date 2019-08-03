Немецкий политолог считает, что НАТО нужна модернизация оружия для противодействия России

Государства — члены НАТО должны работать над модернизацией вооружений, поскольку в настоящее время альянс не в состоянии противостоять всему «спектру российских угроз», заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

Он уверен, что в первую очередь это относится к европейским странам — участникам организации. По мнению Меллинга, российская ракета 9М729 «в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона».

«Мы, европейцы, очень уязвимы», — заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что хотя 9М729 не способны добраться до материковой части США, Вашингтону все равно стоит обратить внимание на разработку вооружений.

В первую очередь, по словам эксперта, НАТО должна улучшить систему ПВО для нейтрализации российских ракет.