Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

 Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

 Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

Самодельная взрывчатка обнаружена в дагестанском селе

 Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве

Седьмой фигурант дела о массовых беспорядках задержан и отправлен на допрос в Москве
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

Восемнадцать человек стали жертвами стрельбы в Техасе

 Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России

Очередной пакет санкций не коснется вторичного рынка нерублевых облигаций России
23:37   3 Августа 2019
Весь мир

Немецкий политолог считает, что НАТО нужна модернизация оружия для противодействия России

Немецкий политолог считает, что НАТО нужна модернизация оружия для противодействия России

Государства — члены НАТО должны работать над модернизацией вооружений, поскольку в настоящее время альянс не в состоянии противостоять всему «спектру российских угроз», заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг.

Он уверен, что в первую очередь это относится к европейским странам  — участникам организации. По мнению Меллинга, российская ракета 9М729 «в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона».

«Мы, европейцы, очень уязвимы», — заявил политолог.

При этом он подчеркнул, что хотя 9М729 не способны добраться до материковой части США, Вашингтону все равно стоит обратить внимание на разработку вооружений.

В первую очередь, по словам эксперта, НАТО должна улучшить систему ПВО для нейтрализации российских ракет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #нато

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...