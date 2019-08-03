Десять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в Техасе

В торговом центре Walmart на западе Техаса в результате стрельбы пострадали около 20 человек. Жертвами происшествия стали как минимум десять человек, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция города Эль-Пасо призывает граждан избегать района места совершения преступления. Правоохранители полагают, что преступники могут оставаться в торговом центре. Также в сообщении полиции говорится, что стрелков может быть несколько. Известно, что одного из стрелявших удалось задержать.

Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK — Atlantide (@Atlantide4world) August 3, 2019

На опубликованных в соцсетях видео показывается, что часть пострадавших остается в ТЦ, другие находятся на парковке. На другом ролике посетители Walmart прячутся под мебелью, раздаются звуки стрельбы.