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 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Десять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в Техасе

Десять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в Техасе

 Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями

Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями
22:46   3 Августа 2019
Весь мир

Десять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в Техасе

Десять человек погибли во время стрельбы в торговом центре в Техасе

В торговом центре Walmart на западе Техаса в результате стрельбы пострадали около 20 человек. Жертвами происшествия стали как минимум десять человек, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Полиция города Эль-Пасо призывает граждан избегать района места совершения преступления. Правоохранители полагают, что преступники могут оставаться в торговом центре. Также в сообщении полиции говорится, что стрелков может быть несколько. Известно, что одного из стрелявших удалось задержать.

На опубликованных в соцсетях видео показывается, что часть пострадавших остается в ТЦ, другие находятся на парковке. На другом ролике посетители Walmart прячутся под мебелью, раздаются звуки стрельбы.  

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #техас #происшествия #стрельба #весь мир

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