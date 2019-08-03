Полиция задержала семерых подростков на незаконном митинге в Москве

Семь несовершеннолетних задержали стражи порядка на незаконном митинге в Москве. Четверо из них, как рассказал детский омбудсмен Евгений Бунимович, находятся в ОВД Измайлово, к ним уже вызвали родителей. Еще двое находятся в ОВД Гагаринское, и один - в ОВД, названия которого уполномоченный по правам детей опустил.

Самая сложная ситуация, как подчеркнул в разговоре с РИА Новости Бунимович, с задержанным иногородним подростком.

«Парень не из Москвы, и не общается с родителями. Живет он у бабушки, но не оформлена опека», - сказал он.

Всего на незаконном митинге 3 августа полиция задержала около 600 человек. Неделю назад во время беспорядков в Москве - около тысячи, но среди них было всего четверо подростков.

Организаторы беспорядков не впервые прикрываются детьми. Так соратница Алексея Навального Любовь Соболь, снятая с выборов в Мосгордуму из-за заграничной недвижимости и липовых подписей, второй раз вместо ареста, благодаря малолетней дочери, получает денежный штраф. Впрочем, третий приговор для нее обернется уголовным делом.