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Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

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Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

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3:56   4 Августа 2019
Россия

Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

Публицист, политолог Армен Гаспарян выразил изданию iReactor надежду, что СК РФ полностью расследует мошенническую деятельность одиозного блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией».

Ранее, в субботу, 3 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» заведено уголовное дело по обвинению в отмывании одного миллиарда рублей. Сотрудникам Фонда грозит до 7 лет тюремного заключения. Следствие делает все необходимое для установления личностей всех участников преступления и лиц, причастных к нему, и их ареста.

Гаспарян сказал, что ждет завершения следствия, передачи материалов в суд, самого суда и оглашения приговора Навальному и его соратникам.

«Когда это произойдет, тогда можно будет с полной уверенностью сказать, что дело раскрыто и все хорошо. А то, что начались эти следственные мероприятия по этому проходимцу — это, конечно, очень хорошо и очень правильно. Мы давно уже говорили, что в этих схемах, мягко говоря, все очень криминально обстоит, с этими переводами и получением средств Навальным. Сейчас этим занимается полиция, и я считаю, что это правильно», — заявил политолог.

Гаспарян подчеркнул, что сотрудники «ФБК» не платят налоги со своей деятельности, хотя и получают заграничные переводы.

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Автор: Мария Милкевич
#навальный #фбк

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