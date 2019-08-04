Политолог надеется, что сотрудники ФБК Навального будут наказаны за мошенничество

Публицист, политолог Армен Гаспарян выразил изданию iReactor надежду, что СК РФ полностью расследует мошенническую деятельность одиозного блогера Алексея Навального и его «Фонда борьбы с коррупцией».

Ранее, в субботу, 3 августа, официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в отношении «Фонда борьбы с коррупцией» заведено уголовное дело по обвинению в отмывании одного миллиарда рублей. Сотрудникам Фонда грозит до 7 лет тюремного заключения. Следствие делает все необходимое для установления личностей всех участников преступления и лиц, причастных к нему, и их ареста.

Гаспарян сказал, что ждет завершения следствия, передачи материалов в суд, самого суда и оглашения приговора Навальному и его соратникам.

«Когда это произойдет, тогда можно будет с полной уверенностью сказать, что дело раскрыто и все хорошо. А то, что начались эти следственные мероприятия по этому проходимцу — это, конечно, очень хорошо и очень правильно. Мы давно уже говорили, что в этих схемах, мягко говоря, все очень криминально обстоит, с этими переводами и получением средств Навальным. Сейчас этим занимается полиция, и я считаю, что это правильно», — заявил политолог.

Гаспарян подчеркнул, что сотрудники «ФБК» не платят налоги со своей деятельности, хотя и получают заграничные переводы.