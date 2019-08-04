Ходорковский написал методичку для провокаторов на незаконных митингах

Медиаструктуры беглого олигарха Михаила Ходорковского распространили в соцсетях и Telegram-каналах методичку для провокаторов на незаконном митинге.

Авторы листовки инструктируют граждан, что принести на митинг и как вести себя при задержании, в автозаке, в отделении полиции и спецприемнике. Также всем задержанным предлагается создавать общие чаты в Telegram прямо из автозака.

Митинг 3 августа не собрал много участников. Как сообщили в МВД, на несанкционированную акцию вышли 1500 человек. И это не смотря на то, что оппозиционеры так старались привезти на акцию жителей других регионов для массовки.

Сегодняшнее незаконное мероприятие, как и предыдущую акцию протеста в прошлую субботу, организовали незарегистрированные из-за фальшивых подписей кандидаты в МГД, в числе которых Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов, Дмитрий Гудков и другие. В настоящее время все арестованы на срок от 7 до 30 суток. Соболь ареста избежала из-за наличия 14-летней дочери.

Также в субботу вечером стало известно, что соратницу Навального оштрафовали еще на 300 тысяч рублей за повторную организацию незаконного митинга.