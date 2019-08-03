Полиция была вынуждена защитить оппозицию от патриотов на митинге в Петербурге

Патриотически настроенные граждане возмутились действиями либералов на несогласованном митинге на площади Ленина в Санкт-Петербурге и собирались применить физическую силу, но полицейские встали на защиту оппозиционеров, не допустив их избиение, пишет Федеральное агентство новостей.

Акция в гайд-парке на площади Ленина была организована в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отстранили от регистрации на выборах из-за недостоверных подписей. На ней присутствовали не только либерально настроенные оппозиционеры, но и патриотические граждане.

Но либералы оказались недовольны тем, что представители другого лагеря тоже хотят высказаться, и вытесняли их со сцены, а также пытались прогнать с мероприятия, в частности, сторонников движения «Поколение Z», «Партии Великое Отечество», известного российского политолога и общественного деятеля Николая Старикова.

Когда обстановка накалилась, патриотически настроенные граждане решились на применение физической силы против либералов, но правоохранители предотвратили столкновение.