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23:08   3 Августа 2019
Политика

Полиция была вынуждена защитить оппозицию от патриотов на митинге в Петербурге

Полиция была вынуждена защитить оппозицию от патриотов на митинге в Петербурге

Патриотически настроенные граждане возмутились действиями либералов  на несогласованном митинге на площади Ленина в Санкт-Петербурге и собирались применить физическую силу, но полицейские встали на защиту оппозиционеров, не допустив их избиение, пишет Федеральное агентство новостей.

Акция в гайд-парке на площади Ленина была организована в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых отстранили от регистрации на выборах из-за недостоверных подписей. На ней присутствовали не только либерально настроенные оппозиционеры, но и патриотические граждане.

Но либералы оказались недовольны тем, что представители другого лагеря тоже хотят высказаться, и вытесняли их со сцены, а также пытались прогнать с мероприятия, в частности, сторонников движения «Поколение Z», «Партии Великое Отечество», известного российского политолога и общественного деятеля Николая Старикова.

Когда обстановка накалилась, патриотически настроенные граждане решились на применение физической силы против либералов, но правоохранители предотвратили столкновение.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #митинг #либералы #мосгордума

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