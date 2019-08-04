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1:06   4 Августа 2019
Россия

Серуканов считает, что мошенники из ФБК Навального должны понести наказание

Серуканов считает, что мошенники из ФБК Навального должны понести наказание

СКР завел уголовное дело о легализации Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального одного миллиарда рублей, полученного от спонсоров незаконно.

Бывший член штаба Навального, юрист Виталий Серуканов в беседе с Nation News заявил, что мошенники должны ответить по закону. Навальный тоже не должен выйти сухим из воды, подчеркнул он.

Как удалось установить следствию, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму, полученную преступным путем.

Следователи занимаются установлением всех участников преступления.

По словам Серуканова, уголовное дело давно пора завести, так как еще во время предвыборной кампании блогера бывшие соратники Навального сообщали о крупных финансовых махинациях в ФБК.

Как отмечает издание, ранее в СМИ неоднократно писали о том, что ФБК существует на деньги западных спонсоров.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ходорковский #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

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