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0:30   4 Августа 2019
Россия

Оппозиция смонтировала видео о жесткости полиции на незаконной акции для накала обстановки

Оппозиция смонтировала видео о жесткости полиции на незаконной акции для накала обстановки

Сенатор Сергей Цеков призвал СМИ игнорировать появившиеся в интернете фейковые видео с «жестоким подавлением» незаконного митинга в Москве.

Видео с жестоким задержанием участника несанкционированного митинга в Москве появилось в сети ранее в субботу. Его стал распространять и ряд СМИ. Однако при проверке видеоряда стало понятно, что инцидент происходил в 2018 году на акции, посвященной пенсионной реформе. Немаловажно, что задержанный сам спровоцировал действия полицейских. 

Цеков в беседе с iReactor объяснил, что СМИ ухватились за непроверенное видео с целью раскачать ситуацию, Если жареных фактов нет, значит, надо сделать монтаж, объяснил эксперт.

3 августа в Москве состоялся незаконный митинг за свободу выборов. Его участники вышли на улицы с целью поддержать кандидатов в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за фальсификацией подписных листов. Организаторы митинга пообещали проводить акции каждую субботу. По данным полиции, сегодня правоохранители в рамках законодательства задержала 600 провокаторов.

Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь устраивала скандалы, требуя Мосгоризбирком закрыть глаза на ее липовые подписи и допустить ее до выборов. Это привело к тому, что она получила две «административки» за призывы людей на митинги.

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Автор: Ольга Шпакова

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