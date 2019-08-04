Член ОП рассказал, как участники незаконного митинга в Москве изображали жертв полиции

Директор Фонда исследования проблем демократии, член российской Общественной палаты Максим Григорьев сообщил изданию NationNews, что на незаконном митинге в Москве было очень много отечественных и иностранных журналистов, а также молодежи.

По его словам, он даже решил, что освещающих мероприятие людей, больше, чем самих участников. Полиция, как рассказал Григорьев, действовала мягко и аккуратно и лишь после неоднократных предупреждений и уговоров.

Также член Общественной палаты РФ заявил, что в толпе присутствовали провокаторы. Например, одна девушка у него на глазах упала на асфальт и принялась делать вид, будто бы сильно ударилась головой. Когда никто не обратил на это внимания, она решила побежать за полицейскими. Григорьев подошел к ней и спросил, что происходит, и не провокация ли это, но девушка отказалась отвечать и просто исчезла.

«Видел людей, которые кричали, что полиция не дает им выйти. И когда я им показывал место, где можно спокойно пройти, они прямо-таки требовали, чтобы я прошел вместе с ними. За мной шли людей 7–8 человек, а журналистов человек 20, и как только я привел к месту, где можно было спокойно перейти улицу, они сразу потеряли интерес, оказалось, что выходить не надо. Видимо, что им просто нужно было так или иначе обвинить полицию», — добавил глава Фонда.

Таких случаев, по словам политолога, было достаточно много.

Напомним, что несанкционированную акцию в Москве организовали те же оппозиционеры, что и митинг 27 июля — сторонники блогера Алексея Навального, включая получивших отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму Илью Яшина, Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова и других.