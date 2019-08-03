Гаспарян призвал покарать вооруженных участников незаконного митинга в Москве

Провокаторы на незаконной акции в Москве сознательно совершили преступление, придя на митинг с оружием и провоцируя полицию.

В попытках предоставить западным СМИ яркую «картинку» протестов, митингующие забыли, что за противоправные действия придется ответить по закону. Так, по итогам акции в прошлую субботу уже арестовали около 100 человек, 300 были оштрафованы.

Радиоведущий и писатель Армен Гаспарян прокомментировал «Слову и Делу» ситуацию в Москве, отметив, что всех провокаторов нужно строго наказать по УК РФ.

По его словам, сторонникам оппозиции нужно понять, что такие действия - это не написанный в Twitter комментарий, тут можно и на зону отправиться. Также Гаспарян выразил уверенность, что все провокации были заранее спланированы и подготовлены.

Неделю назад в Москве прошла аналогичная незаконная акция. Ее организаторами выступили бывшие кандидаты на выборы в Мосгордуму, которых не зарегистрировали из-за высокого процента брака и фальшивок в подписных листах. Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие представители «оппозиции» отличились и тем, что использовали данные умерших москвичей.

Требуя допустить их к выборам вопреки нарушению правил подписной кампании, оппозиция организовала незаконный митинг и призывала граждан к беспорядкам.