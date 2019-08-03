Напавшему на росгвардейца участнику незаконного митинга грозит 10 лет колонии

Стражи порядка нашли и задержали провокатора, травмировавшего сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге в Москве.

«Подозреваемый задержан», — пояснили агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как добавляет агентство, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (максимальный срок - 10 лет колонии).

Пострадавший страж порядка госпитализирован в НИИ им. Н. В. Склифосовского с подозрением на перелом руки.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД по Москве, в субботу правоохранители задержали около 600 участников несанкционированного митинга в центре Москвы, которые пытались устроить беспорядки по сценарию 27 июля.

Среди задержанных и протеже блогера Алексея Навального Любовь Соболь. Ей грозит третье административное наказание за месяц за призывы к беспорядкам, что может для нее обернутся в соответствии с российским законодательством уголовным делом.

Соболь отказали в регистрации кандидатом в Мосгордуму из-за заграничной недвижимости и слишком большого числа фальсифицированных подписей. Автографы в поддержку ее выдвижения оставляли не только «мертвые», но и вымышленные люди. Всего брак в подписях у Соболь составил 14%, при допустимых 10%. Больше бракованных подписей нашли у сына экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова — 18,4.