Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах

Замредседателя Правления движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев объяснил, почему незаконная акция «оппозиции» 3 августа в Москве провалилась.

В ходе беседы с корреспондентами в эфире прямой трансляции на YouTube он заметил, что причин для провала митинга немало. В первую очередь, сказалась плохая работа организаторов и качественная работа властей по уведомлению граждан о незаконности акций. Также Ковалев отметил, что многие москвичи предпочли посетить фестиваль шашлыков в Парке Горького участию в сомнительной акции, пишет «Слово и Дело».

Ковалев также считает, что после произошедших провокаций на незаконных акциях стоит задуматься о целесообразности ужесточения законодательства, касающегося несанкционированных массовых мероприятий.

Напомним, 3 августа в Москве состоялась несанкционированная протестная акция. Ее организовали сторонники блогера Алексея Навального, недопущенные до выборов в Мосгордуму из-за выявленных подделок и автографов «мертвых душ» в подписных листах. Т.н. независимые кандидаты неоднократно призывали граждан провоцировать полицию на задержания.

Благодаря работе правоохранителей беспорядков удалось избежать, все провокаторы были задержаны в соответствии с законодательством РФ.