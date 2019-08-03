Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч рублей за призывы к беспорядкам

Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч рублей за призывы к беспорядкам

 Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах

Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями

Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями

 США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды

США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды
Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч рублей за призывы к беспорядкам

Соболь оштрафовали еще на 300 тысяч рублей за призывы к беспорядкам

 Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах

Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах
Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

Зарплата Зеленского на посту президента превышает 70 тысяч рублей

 Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой

Проект BlackSeaMoM является попыткой Киева втянуть другие страны в конфронтацию с Москвой
Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями

Остатки незаконных вооруженных групп в ЦАР будут «давить» санкциями

 США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды

США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды
21:38   3 Августа 2019
Россия

Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах

Ковалев призвал ужесточить наказание за нарушения на незаконных митингах

Замредседателя Правления движения «Молодые юристы России» Алексей Ковалев объяснил, почему незаконная акция «оппозиции» 3 августа в Москве провалилась.

В ходе беседы с корреспондентами в эфире прямой трансляции на YouTube он заметил, что причин для провала митинга немало. В первую очередь, сказалась плохая работа организаторов и качественная работа властей по уведомлению граждан о незаконности акций. Также Ковалев отметил, что многие москвичи предпочли посетить фестиваль шашлыков в Парке Горького участию в сомнительной акции, пишет «Слово и Дело».

Ковалев также считает, что после произошедших провокаций на незаконных акциях стоит задуматься о целесообразности ужесточения законодательства, касающегося несанкционированных массовых мероприятий.

Напомним, 3 августа в Москве состоялась несанкционированная протестная акция. Ее организовали сторонники блогера Алексея Навального, недопущенные до выборов в Мосгордуму из-за выявленных подделок и автографов «мертвых душ» в подписных листах. Т.н. независимые кандидаты неоднократно призывали граждан провоцировать полицию на задержания.

Благодаря работе правоохранителей беспорядков удалось избежать, все провокаторы были задержаны в соответствии с законодательством РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #общество #мосгордума #несанкционированный митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...