Оппозиция намеренно сдала подложные подписи в расчете на беспорядки, уверен эксперт

Решение Мосгоризбиркома не регистрировать кандидатами на выборы в МГД Соболь, Яшина и Гудкова из-за бракованных подписей было законным: экс-кандидаты могли сами спровоцировать отказ комиссии, чтобы устроить митинги, считает социолог Олег Иванов. Об этом он рассказал в интервью изданию ПолитЭксперт.

«Очевидно, что они понимают, что в судебном порядке и в вышестоящем ЦИК нет оснований, чтобы отменить решение МГИК. Потому что решение МГИК об отказе в регистрации вполне соответствует действующему законодательству», – объяснил социолог.

Ранее Мосгоризбирком не зарегистрировал на выборы в Мосгордуму «независимых кандидатов» из-за большого количества бракованных подписей в их подписных листах: графологи обнаружили в документах подписи давно умерших людей и выдуманные личные данные несуществующих жителей Москвы.

«Понимая, что у них нет шансов выиграть на выборах, они самостоятельно и специально допустили все эти ошибки, надеясь, что МГИК откажет им в регистрации, и тогда они будут устраивать все эти беспорядки», – уверен Иванов.

После отказа комиссии бывшие кандидаты начали организацию несанкционированных протестных акций, игнорируя попытки властей пойти протестующим на встречу и согласовать митинг на другую дату. Так, несмотря на предупреждение главы ГУ МВД Олег Баранова о последствиях участия в несогласованных мероприятиях, во время предыдущего субботнего митинга 27 июля 160 москвичей оштрафовали, еще 61 человека суд отправил под административный арест.