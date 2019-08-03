Организаторы незаконных митингов хотят скандала и истерик, а не честных выборов

Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие недопущенные на выборы в МГД кандидаты так и не смогли дать внятный ответ на претензии Мосгоризбиркома. Никто из них не попытался объяснить появление автографов «мертвых душ» в подписных листах.

Публицист и блогер Дмитрий Пучков считает, что «несистемная оппозиция» просто не видит необходимости объяснять ход своих подписных кампаний — они сконцентрировались на пиаре, пишет Newinform.

Они добиваются государственного переворота по типу украинского майдана, выразил мнение писатель.

Неделей ранее в Москве прошел незаконный митинг оппозиции, организаторами которого стали «независимые» кандидаты в Мосгордуму, которых из-за высокого процента брака в подписных листах отказались регистрировать на выборы. Власти Москвы неоднократно предостерегали граждан от участия в незаконном мероприятии.

Несмотря на провокации, сотрудники правоохранительных органов, действуя в рамках законодательства, задержали провокаторов.