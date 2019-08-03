Вассерман призвал не пускать кандидатов-фальсификаторов в Мосгордуму

Политический эксперт Анатолий Вассерман уверен, что организаторы сегодняшнего несогласованного митинга в Москве напрямую зависят от зарубежного финансирования. Об этом публицист сообщил в интервью изданию «ПолитЭксперт».

Ранее бывших кандидатов, не зарегистрированных МГИК на выборы в Мосгордуму, не допустили к предвыборной гонке из-за большого количества бракованных подписей в их подписных листах, в том числе автографов давно умерших людей и несуществующих москвичей.

После этого бывшие кандидаты организовали ряд незаконных протестных акций: в ходе предыдущего митинга 27 июля 160 москвичей оштрафовали, еще 61 человека суд отправил под административный арест. О подобных последствиях предупреждал жителей столицы глава ГУ МВД Олег Баранов за день до несанкционированного шествия.

Вассерман утверждает, что организаторы незаконных мероприятий, они же экс-кандидаты, во многом зависят от иностранного финансирования.

«Прежде всего, зарубежного, поскольку внутри страны не так уж много находится желающих оплачивать этих хронических неудачников. А вот за пределами России всегда хватает тех, кто готов проспонсировать создание проблем для нас. И этого никто не скрывает», – подчеркнул Вассерман.

Эксперт отмечает, что экс-кандидаты Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков не проявили себя должным образом в политической жизни столицы и не занимались работой в муниципальных советах.