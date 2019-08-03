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19:37   3 Августа 2019
Россия

Навальный мог отмывать полученный от спонсоров миллиард через свою президентскую кампанию

Навальный мог отмывать полученный от спонсоров миллиард через свою президентскую кампанию

Преступная схема по отмыванию миллиарда рублей в ФБК могла работать под прикрытием президентской кампании Алексея Навального. Об этом сообщили источники RT.

Как пояснил собеседник СМИ, речь идет о финансировании региональных штабов через структуры главы ФБК Леонида Волкова, в том числе с помощью фонда «Пятое время года».

Предполагается, что руководство Фонда по борьбе с коррупцией получало большие суммы наличных от неизвестных лиц, а сотрудники ФБК вносили эти деньги на счета фонда «Пятое время года» и прочих структур под видом пожертвований.

Ранее стало известно, что СК России завел уголовное дело о легализации миллиарда рублей Алексеем Навальным, полученного от спонсоров. Согласно УК РФ, за такое преступное деяние предполагается наказание до семи лет тюрьмы.

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Автор: Ольга Шпакова
#ск рф #навальный #фбк #отмывание денег

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