Навальный мог отмывать полученный от спонсоров миллиард через свою президентскую кампанию

Преступная схема по отмыванию миллиарда рублей в ФБК могла работать под прикрытием президентской кампании Алексея Навального. Об этом сообщили источники RT.

Как пояснил собеседник СМИ, речь идет о финансировании региональных штабов через структуры главы ФБК Леонида Волкова, в том числе с помощью фонда «Пятое время года».

Предполагается, что руководство Фонда по борьбе с коррупцией получало большие суммы наличных от неизвестных лиц, а сотрудники ФБК вносили эти деньги на счета фонда «Пятое время года» и прочих структур под видом пожертвований.

Ранее стало известно, что СК России завел уголовное дело о легализации миллиарда рублей Алексеем Навальным, полученного от спонсоров. Согласно УК РФ, за такое преступное деяние предполагается наказание до семи лет тюрьмы.