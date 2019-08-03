Федоров похвалил полицию, обезопасившую москвичей от провокаторов

Депутат Госдумы Евгений Федоров одобряет действия полиции, пресекающей провокации не несогласованном субботнем митинге в Москве. Об этом парламентарий сообщил в интервью ресурсу iReactor.

Федоров уверен, что «зрелищным» митинг сделали приезжие из других городов и иностранцы, а либеральные СМИ показывали незаконную акцию в прямом эфире.

«После последнего митинга, я бы назвал его шабаш, нужно принимать жесткие меры. Приезжие пятой колонны с других городов и иностранцы сделали картинку в соцсетях. Среди прочих «Дождь» 12 часов транслировал нарушение закона», — отметил Федоров.

За день до аналогичного незаконного мероприятия 27 июля глава ГУ МВД Олег Баранов предупреждал москвичей о последствиях в виде административных штрафов и арестов. По итогам акции 160 москвичей оштрафовали, еще 61 человека суд отправил под административный арест.

Депутат считает, что участников несанкционированного шествия нужно подвергнуть тюремному аресту и дать максимальное уголовное наказание.

«Если это будет сделано, то преступники и бандиты на улицы не выйдут. А если на согласованную часть выйдут нормальные граждане, которые не будут нарушать закон, власть будет с ними разговаривать», — заключил Федоров.

Несогласованный митинг организовали в центре Москвы представители либеральной оппозиции после отказа МГИК зарегистрировать их кандидатами на выборы в московскую Думу из-за бракованных подписей. Эксперты-графологи избиркома выяснили, что за экс-кандидатов Любовь Соболь, Илью Яшина и Дмитрия Гудкова подписались «мертвые души» и несуществующие граждане.