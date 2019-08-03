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18:33   3 Августа 2019
Россия

Полиция задержала 600 провокаторов на незаконном митинге в Москве

Полиция задержала 600 провокаторов на незаконном митинге в Москве

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в центре столицы около 600 человек за различные правонарушения в ходе несанкционированного митинга, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. В обшей сложности на акцию пришли полторы тысячи человек.

Ранее в субботу в ходе незаконного мероприятия в Москве за нарушение порядка задержали 30 человек. Для накала обстановки в столице провокаторы начали распространять фэйковое видео задержаний. 

Также сообщалось, что за разжигание массовых беспорядков в Москве в субботу, 3 августа, задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Она активно призывала жителей столицы присоединиться к незаконной протестной акции.

Накануне прокуратура Москвы предупредила Соболь, что запланированная на субботу акция не была разрешена столичными властями.

Ранее Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации митинга.

Напомним, что Любовь Соболь не зарегистрировали кандидатом в Мосгордуму в связи с выявленными в ее подписных листах фальшивками и подписями умерших людей. Кандидат, вместо того, чтобы решать вопросы в вышестоящих инстанциях, устроила показную голодовку и стала призывать граждан выходить на незаконные митинги.

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Автор: Ольга Шпакова
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