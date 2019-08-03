Соболь снова оштрафована судом за призывы к беспорядкам на улицах Москвы

Суд рассмотрел административное дело в отношении незарегистрированного кандидата на выборы в МГД Любовь Соболь. Ранее она попалась на подделке подписей в свою поддержку. В списке подписных листов Соболь нашли подписи несуществующих людей, а также тех, кто уже умер. Комиссии пришлось отказать Соболь в регистрации. Недовольная решением Мосгоризбиркома, юрист так называемого «ФБК» стала выводить сторонников на митинги, желая таким образом надавить на избирком.

Ей инкриминируется нарушение правил проведения митинга.