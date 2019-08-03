США и Турция пытаются использовать курдов в Сирии для своей выгоды

США и Турция в Сирии пытаются воспользоваться желанием курдского народа построить собственное национальное государство. Об этом рассказал в интервью ФАН первый зампред комитета Госдумы Александр Шерин.

Курды проживают в Сирии в северных и северо-восточных районах республики. Сирийские и иракские курды считают себя единым народом, хотя и имеют языковые и культурные различия. Так автономное курдское образование, провозглашенное в 2014 году, называется «Рожава», в переводе с курдского — «Запад». Сирийский Курдистан занимает западную часть территорий, населенных курдами.

«До 2011 года в Сирии проживало около полумиллиона курдов, из которых почти 300 тысяч не имели сирийского гражданства. Это сказывалось на их социальном и экономическом положении», — пишет пользователь Facebook Rawad Zaki.

С самого начала сирийского конфликта курды были силой, способной противостоять запрещенному в России террористическому ИГ*. Территорию «Рожавы» захватила Турция и не собирается отдавать землю курдам, договариваясь с Вашингтоном о создании буферной зоны на севере.

США желают завладеть нефтью Восточной Сирии, поэтому турецкое и американское руководство будет использовать все возможности для достижения цели, в том числе и Турцию — своего союзника по НАТО.

Первый зампред комитета Государственной думы Александр Шерин рассказал, как США использует курдов в своих интересах.

«Это обусловлено тем, что нужна сплоченная одной идеологией нация. Цель любого народа — это получение собственного государства, и нет ничего выше этой цели. Чем более бескомпромиссными являются эти люди, тем проще использовать их в своих целях, прежде всего экономических, которые существуют у Соединенных Штатов Америки», — сообщил Шерин.

По словам Шерина, Анкара хотела бы создать курдскую автономию именно на территории Сирии и использовать вооруженные курдские отряды. Турецкие власти намерены «шантажировать» курдов землей, необходимой им для построения национального государства.

«Война, которая имеет место в Сирии — хороший повод под благовидным предлогом, вооружив этих людей, втянуть их в этот конфликт. Без доброй воли Турции курды не могут получить территорию для собственного государства. В этом плане они будут постоянно шантажируемыми. Американцам невыгодно, чтобы курды получили эту территорию, потому что в этом случае они лишатся раздражителя для Турции.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.